Москва, 8 марта, 2024, 15:21 — ИА Регнум. За прошедшую неделю со 2 по 8 марта подразделения группировки войск «Центр» продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции на авдеевском направлении в зоне проведения спецоперации. Российские подразделения отразили 65 контратак украинских военных. Об этом 8 марта в ходе брифинга заявил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

Штурмовые группы ВСУ пытались атаковать позиции российских сил в районах Бердычей, Тоненького, Ленинского, Петровского, Новгородского, Первомайского и Орловки в ДНР.

«Во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники23,31,47, 78, 110-й механизированных, 59-й мотопехотной, 71-й егерской бригад, а также 103-й и 107-й бригад теробороны», ― доложил военный.

Удары по позициям ВСУ российские войска нанесли в районах Тоненького, Торецка, Очеретино, Новоселки Первой, Майорска и Розовки в ДНР.

Потери ВСУ за семь дней превысили 2860 военнослужащих. Также украинская армия лишилась семи танков, в том числе двух Abrams американского производства, 34 боевые бронированных машин, 47 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, пусковой установки РСЗО HIMARS производства США и боевой машины ЗРК «Стрела-10».

Как сообщало ИА Регнум, в период со 2 по 8 марта на донецком направлении украинская армия потеряла 1970 военных, 103 единицы техники, десять полевых складов.

Также за прошедшую неделю авиация и силы противовоздушной обороны армии России уничтожили истребитель Миг-29, пять крылатых ракет Storm Shadow и 796 дронов украинской армии.

Российские военные в конце февраля — начале марта уничтожили в зоне спецоперации самые дефицитные образцы вооружений. За неполные две недели российские военные подбили три танка M1A1 Abrams американского производства на авдеевском направлении, шведскую САУ Archer — при помощи беспилотника — и РСЗО HIMARS. Первый танк уничтожили 26 февраля под Бердычами при помощи FPV-дрона. Второй Abrams сожгли 3 марта, причём первый удар по нему нанесли из гранатомёта, а затем использовали два FPV-дрона «Упырь». Третий Abrams подбил 5 марта экипаж танка Т-72Б3.