Москва, 8 марта, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Украинская армия за неделю на донецком направлении потеряла 1970 военных, 103 единицы техники, десять полевых складов, сообщил 8 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

Российские военные в ДНР заняли в течение этих дней более выгодные рубежи, отбили восемь контратак ВСУ в районах города Красногоровка, сёл Новомихайловка и Победа, нанесли поражение украинской армии районах посёлка Курдюмовка, сёл Клещеевка, Красное и Андреевка.

«Потери ВСУ составили более 1970 военнослужащих, 11 танков, 17 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, две боевые машины РСЗО «Град», а также боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10»", — сообщил Конашенков.

Представитель Министерства обороны России также сообщил, что в зоне СВО за неделю 24 украинских военных сдались в плен российской армии.

За этот период российская армия нанесла 34 групповых удара высокоточным оружием, РСЗО и дронами по объектам, где проходила сборка безэкипажных катеров и их подготовка для боевого применения, по арсеналам, базам топлива для военной техники, пунктам дислокации ВСУ, формированиям националистов и наёмников.

Российские авиация и силы ПВО за неделю уничтожили истребитель Миг-29, пять крылатых ракет Storm Shadow британского производства и 796 беспилотников ВСУ, сообщил представитель Министерства обороны.