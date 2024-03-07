Берлин, 7 марта, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Германский МИД с своём заявлении от 7 марта настоятельно порекомендовал согражданам и людям с двойным гражданством воздержаться от поездок в Россию.

Global Look Press

«Выезд в Российскую Федерацию категорически не рекомендуется», — сообщили в германском внешнеполитическом ведомстве.

МИД Германии предостерёг сограждан от поездок в российские регионы, которые находятся на границе с Украиной, упомянув Белгородскую, Курскую, Брянскую, Воронежскую, Ростовскую области и Краснодарский край.

«В Российской Федерации гражданам Германии и гражданам Германии и России с двойным гражданством также грозит произвольный арест», — сообщил МИД ФРГ.

Внешнеполитическое ведомство поясниор, что эти регионы в последние месяцы «несколько раз подвергались атакам беспилотников». Нельзя исключать и дальнейших атак, в том числе на общественный транспорт, особенно на поезда.

Также германский МИД напомнил, что в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях действует военное положение.

МИД Германии в феврале 2022 года, после начала СВО, выпустил рекомендацию для сограждан о том, чтобы не посещать Россию. Через год 20 февраля он вновь опубликовал аналогичную рекомендацию.

Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) ежедневно сообщает об обстрелах Донбасса со стороны Украины. При этом украинские военные используют снаряды натовского калибра.

Российские силы ПВО регулярно отражают атаки беспилотников самолётного типа, которые ВСУ запускают для ударов по территориям Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Ростовской областей и Крыму. В Белгородской области регулярно объявляют режим ракетной опасности.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне утечки в интернет записи разговора германских военных о планируемой атаке на Крымский мост заявил, что власти ФРГ делают много ошибок. При этом он подчеркнул, что в России и к немцам, и к Германии относятся очень тепло.