Белгород, 7 марта, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны армии России сбили дрон украинских войск в небе над Белгородской областью. Об этом 7 марта сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на главу региона Вячеслава Гладкова.

U. S. Air Force / Airman 1st Class Ariel OShea

В 13:09 агентство «РИА Новости» аннулировало сообщение как вышедшее в связи с техническим сбоем

Пресс-служба губернатора не уведомляла о новых случаях перехвата дронов над Белгородской областью.