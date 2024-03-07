Белгород, 7 марта, 2024, 07:37 — ИА Регнум. Ракетная опасность отменена в Старооскольском городском округе (ГО) Белгородской области через почти два часа после её начала, сообщило в своём Telegram-канале МЧС региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

«РСЧС: Внимание! Старооскольский ГО. Отбой ракетной опасности», — сказано в сообщении.

Кроме того, ракетную опасность отменили в Курской области. Этот режим объявлялся в регионе дважды за ночь.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта Мининстерство обороны РФ распространило информацию о том, что в Белгородской области утром обезвредили дрон ВСУ. Глава региона Вячеслав Гладков уточнил, что БПЛА сбили в районе села Ближнее Белгородского района.

Днём 6 марта Минобороны проинформировало о том, что в небе над Белгородской и Курской областями система ПВО уничтожила по одному беспилотнику ВСУ.