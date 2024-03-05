Берлин, 5 марта, 2024, 10:48 — ИА Регнум. Вероятность получения Киевом немецких крылатых ракет Taurus стала ещё меньше после утечки обсуждения высокопоставленными офицерами бундесвера возможности нанесения этим оружием ударов по Крымскому мосту. Об этом 5 марта написала европейская редакция газеты Politico.

Иван Шилов ИА Регнум Ракета Taurus

По информации издания, оппозиционные политики Германии ясно дали понять, что могут начать требовать расследования этого инцидента и того, был ли канцлер Олаф Шольц откровенным, говоря о том, почему он не передал Украине ракеты Taurus.

«Но этот процесс может занять недели, если не месяцы, и мало чем поможет Украине», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в соцсетях запись беседы высокопоставленных военных бундесвера от 19 февраля 2024 года о возможности атаки на Крымский мост с использованием ракет Taurus. В разговоре участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС Германии Франк Грефе, инспектор ВВС Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования Фенске и Фроштедте.

Шольц 2 марта пообещал разъяснить и расследовать ситуацию с утечкой разговора немецких военных. Он назвал инцидент серьёзной проблемой, которую необходимо тщательно и быстро расследовать.

Канцлер Германии 4 марта в очередной раз полностью исключил возможность поставок Киеву ракет Taurus, потому что это предполагает участие немецких военных. Он отметил, что системы вооружения с большим радиусом поражения нельзя поставлять без возможности контроля за их использованием. При этом Шольц не стал говорить об утечке из бундесвера.

Министерство иностранных дел России 4 марта вызвало посла ФРГ в Москве Александра Ламбсдорффа и объявило ему демарш. В ведомстве также потребовали от него разъяснить произошедшее и подчеркнули, что такие инциденты только снова подтверждают вовлечённость западных стран в украинский конфликт.