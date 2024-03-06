Курск, 6 марта, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Пожар на складе горюче-смазочных материалов Михайловского ГОКа, начавшийся после атаки украинского беспилотника, потушили, сообщил 6 марта губернатор Курской области Роман Старовойт.

МЧС Курской области. Кадр из видео

«Пожар на складе ГСМ Михайловского ГОКа ликвидирован полностью», — заявил он в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что при тушении задействовали пожарные поезда.

Старовойт также поблагодарил все оперативные службы за самоотверженную работу при ликвидации последствий удара дрона ВСУ, а сотрудников Михайловского ГОКа за мужество и стойкость.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 марта губернатор заявил, что украинский беспилотник нанёс удар по Михайловскому ГОКу в городе Железногорске. На складе горюче-смазочных материалов вспыхнул пожар. В результате загорелся один резервуар с топливом. Никто не пострадал.

В Железногорске объявили о ракетной опасности. Режим ракетной опасности позднее отменили.

Атака дрона на Михайловский ГОК в Курской области повторилась. Старовойт призвал не снимать места повреждений и не выкладывать видео и фото в интернет.

Губернатор также сообщил 6 марта о сбитом дроне самолётного типа ВСУ под Курском.