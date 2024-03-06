Курск, 6 марта, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Беспилотник самолётного типа украинской армии сбили под Курском, сообщил 6 марта губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Под Курском сбит украинский БПЛА самолётного типа. Спасибо бойцам ПВО!» — сообщил Старовойт.

Как сообщало ИА Регнум, два беспилотника атаковали 6 марта территорию Курской области. После атаки вспыхнул пожар на Михайловском ГОКе в городе Железногорске.

О первой атаке Старовойт сообщил утром, уточнив, что загорелся склад ГСМ на территории ГОКа. По его данным, никто в результате не пострадал.

В Железногорском районе объявили ракетную опасность, через некоторое время — в Суджанском районе. К настоящему моменту режим ракетной опасности отменили.

Позже появилась информация о второй атаке беспилотника на Михайловский ГОК. Старовойт призвал не снимать места повреждений и не выкладывать видео и фото в интернет.