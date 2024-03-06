Железногорск, Курская область, 6 марта, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Атака дрона на Михайловский ГОК имени А. В. Варичева в городе Железногорске в Курской области повторилась, сообщил 6 марта Telegram-канал «112».

Кадр из видео

На кадрах с места пожара виден горящий резервуар и густой чёрный дым.

На место ЧП прибыли специалисты экстренных служб. О пострадавших информации нет.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3872025" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Ещё один украинский БПЛА атаковал горно-обогатительный комбинат имени А. В. Варичева

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Роман Старовойт утром 6 марта заявил, что украинский беспилотник нанёс удар по Михайловскому ГОКу. На складе горюче-смазочных материалов вспыхнул пожар.

Загорелся один резервуар с топливом. Как сообщили на комбинате, в результате никто не пострадал. Позже в Железногорске объявили о ракетной опасности.