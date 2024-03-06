Курск, 6 марта, 2024, 11:02 — ИА Регнум. В городе Железногорске в Курской области объявили ракетную опасность и запустили систему оповещения населения. Об этом 6 марта сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Железногорск, ракетная опасность! Запущена система оповещения населения», — написал он.

В связи с этим Старовойт призвал при нахождении дома укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная или кладовая), а при нахождении на улице зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 марта в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Региональный главк МЧС призвал жителей по возможности остаться дома и не подходить к окнам.

Позднее в этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитом силами противовоздушной обороны украинском дроне самолётного типа у села Ближнее в Белгородском районе. По его словам, в результате этого никто не пострадал и нет разрушений.