При пожаре на Михайловском ГОКе после атаки дрона никто не пострадал
Железногорск, Курская область, 6 марта, 2024, 11:10 — ИА Регнум. В результате пожара 6 марта на складе горюче-смазочных материалов на Михайловском ГОКе в городе Железногорске в Курской области, никто не пострадал. Об этом заявили на комбинате, сообщило агентство ТАСС.
Кадр из видео
Кадры пожара на Михайловском ГОКе в Курской области
Как сообщало ИА Регнум, на складе ГСМ Михайловского ГОКа утром 6 марта вспыхнул пожар: загорелся резервуар с топливом.
Как сообщил глава Курской области Роман Старовойт, пожар вспыхнул после атаки украинского беспилотника. Губернатор отметил, что на месте происшествия работают оперативные службы, и пообещал проинформировать о развитии ситуации.
Позже Старовойт сообщил, что на территории Железногорска объявили ракетную опасность.