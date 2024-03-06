Железногорск, Курская область, 6 марта, 2024, 11:10 — ИА Регнум. В результате пожара 6 марта на складе горюче-смазочных материалов на Михайловском ГОКе в городе Железногорске в Курской области, никто не пострадал. Об этом заявили на комбинате, сообщило агентство ТАСС.

Кадр из видео

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3872024" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры пожара на Михайловском ГОКе в Курской области

Как сообщало ИА Регнум, на складе ГСМ Михайловского ГОКа утром 6 марта вспыхнул пожар: загорелся резервуар с топливом.

Как сообщил глава Курской области Роман Старовойт, пожар вспыхнул после атаки украинского беспилотника. Губернатор отметил, что на месте происшествия работают оперативные службы, и пообещал проинформировать о развитии ситуации.

Позже Старовойт сообщил, что на территории Железногорска объявили ракетную опасность.