Дрон атаковал Михайловский ГОК в Курской области
На Михайловский ГОКе вспыхнул пожар после атаки дрона
Железногорск, Курская область, 6 марта, 2024, 10:15 — ИА Регнум. Михайловский горно-обогатительный комбинатимени А. В. Варичева в Железногорске в Курской области атаковал беспилотник.
Кадр из видео
На территории комбината вспыхнул пожар. В результате никто не пострадал.
Как сообщало ИА Регнум, губернатор Курской области Роман Старовойт утром 6 марта сообщил об атаке украинского беспилотника на регион и о вспыхнувшем пожаре на складе ГСМ в Железногорске.
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