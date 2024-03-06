Железногорск, Курская область, 6 марта, 2024, 10:15 — ИА Регнум. Михайловский горно-обогатительный комбинатимени А. В. Варичева в Железногорске в Курской области атаковал беспилотник.

Кадр из видео

На территории комбината вспыхнул пожар. В результате никто не пострадал.

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Как сообщало ИА Регнум, губернатор Курской области Роман Старовойт утром 6 марта сообщил об атаке украинского беспилотника на регион и о вспыхнувшем пожаре на складе ГСМ в Железногорске.

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