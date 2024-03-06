Берлин, 6 марта, 2024, 09:39 — ИА Регнум. Утечка разговора высокопоставленных офицеров бундесвера с обсуждением возможности нанесения удара по Крымскому мосту крылатыми ракетами Taurus указывает на вовлечённость Германии в конфликт на Украине, а также накладывается на агрессивную риторику Берлина в отношении России. Об этом 6 марта заявил российский посол в Германии Сергей Нечаев.

AP/TASS Бранденбургские ворота, подсвеченные в цвета украинского флага. Берлин

«[Рассматриваю ситуацию вокруг утечки] как очередное свидетельство плотной вовлеченности Берлина в украинский конфликт. Тем более что эта тема накладывается на крайне агрессивную милитаристскую риторику, звучащую в Германии на высоком политическом уровне», — сказал он в беседе с ТАСС.

Посол пояснил, что он имеет в виду публичные призывы некоторых немецких политиков о необходимости подготовки бундесвера и германского общества к войне с Россией, а также о нанесении ударов по российским ведомствам и объектам инфраструктуры.

Всё это является крайне тревожным сигналом, однако российская сторона видит, что не все во власти Германии выступают за такой подход, так как понимают, к чему может привести эскалация, уточнил Нечаев.

«Тем не менее здесь должны четко сознавать, что любое планирование, связанное с возможностью нанесения ударов по объектам российской гражданской инфраструктуры, включая Крымский мост, — это, по сути, участие в подготовке террористического акта», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных немецких военных, в котором обсуждалась возможность атаки на Крымский мост крылатыми ракетами Taurus. Канцлер ФРГ Олаф Шольц 2 марта пообещал, что власти страны объяснят и расследуют ситуацию с утечкой этого разговора.

Немецкое издание Bild 5 марта написало, что в утечке разговора офицеров бундесвера, скорее всего, виноват начальник отдела операций и учений командования ВВС Германии Франк Грефе, который в тот момент был в Сингапуре. Немецкий военный посещал там авиавыставку Singapore Airshow.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 марта заявил, что в Кремле ожидают итогов расследования, о котором объявил Шольц. По его словам, из записи разговора офицеров бундесвера понятно, что немецкие военные предметно обсуждают планы по нанесению ударов по российской территории.