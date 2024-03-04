Москва, 4 марта, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге 4 марта, что переговоры офицеров ФРГ о планах атаки на Крымский мост свидетельствуют о вовлечённости Запада в конфликт на Украине.

Известия/Дмитрий Коротаев

«Это не нуждается ни в каких юридических трактовках, здесь всё более чем очевидно. Шольц сказал, что будет быстрая, полная и эффективная проверка проводиться в этой связи», — заявил журналистам Песков.

Пресс-секретарь президента России добавил, что в Кремле рассчитывают, что узнают итоги обещанной канцлером Германии Олафом Шольцем проверки после публикации разговоров немецких военных. Представитель Кремля отметил, что сама по себе запись разговора говорит о том, что в бундесвере обсуждаются предметно и конкретно планы по нанесению ударов по территории России.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала на своей странице в соцсети текст разговора высокопоставленных офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост. Разговор состоялся 19 февраля 2024 года. В беседе участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС Германии Франк Грефе, инспектор BBC Германии Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования Германии.

Согласно содержанию этой беседы, обсуждалась атака на Крымский мост с применением ракет Taurus и истребителей Dassault Rafale. Немецкие военные разбирали хитрости, как помочь атаковать мост, не став при этом стороной конфликта.

Шольц пообещал 2 марта разъяснить и расследовать ситуацию с утечкой данных. Он назвал случившееся серьёзной проблемой и заверил в тщательном и быстром расследовании инцидента. Министерство обороны Германии при этом заявило, что разговор немецких военных перехватили.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в этой связи отметила, что комментарии от властей Германии относительно этой аудиозаписи либо публикуются в СМИ анонимно, либо носят разнонаправленный характер. Дипломат подчеркнула, что такая ситуация говорит о том, что элиты в ФРГ не несут ответственности перед народом, а страной управляет неведомая гражданам и никем не выбиравшаяся сила внутри госаппарата.

Сенатор Алексей Пушков 4 марта заявил, что реакция в Германии на утечку разговора офицеров бундесвера показала, что немецкие военные круги снова «рвутся в бой».

Комментируя перехваченные переговоры немецких офицеров об атаке на Крымский мост, зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил 3 марта, что это свидетельствуют о подготовке Германии к войне с Россией. Он назвал злонамеренной ложью попытки представить перехваченные переговоры «как игры в ракеты и танчики».