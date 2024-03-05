Лондон, 5 марта, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Утечка разговоров высокопоставленных офицеров бундесвера о возможности атак по Крымскому мосту немецкими ракетами Taurus свидетельствует о том, что западные страны находятся на грани рискованной и бесполезной эскалации украинского конфликта. Такое мнение 5 марта высказал журналист Саймон Дженкинс в статье для британской газеты The Guardian.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Перехваченные переговоры немецких военных по вопросу отправки ракет Taurus на Украину позволяют предположить, что Запад находится на грани рискованной и бесполезной эскалации», — написал он.

По мнению автора публикации, украинский конфликт «зашёл в тупик» и на этом фоне стратегия НАТО потеряла какую-либо последовательность, а ситуация в зоне боевых действий вышла из-под контроля Запада.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 марта немецкое издание Bild назвало виновного в утечке разговора немецких военных. По его информации, это начальник отдела операций и учений командования ВВС генерал Франк Грефе, который в тот момент был в Сингапуре.

Ранее в этот же день глава минобороны Германии Борис Писториус заявил на пресс-конференции, что утечка беседы произошла не из-за взлома систем связи. Он уточнил, что участник конференции в Сингапуре подключился к ней через несанкционированное соединение.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала в соцсетях разговор высокопоставленных немецких военных с обсуждением возможной атаки Киева на Крымский мост крылатыми ракетами Taurus. Участники беседы в числе прочего допустили передачу Киеву координат целей на территории России с точностью до трёх метров.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя утечку, отметила, что такая ситуация говорит о том, что элиты в Германии не несут ответственности перед народом. По её словам, в этом случае страной фактически управляет неведомая гражданам и никем не выбиравшаяся сила внутри государственного аппарата.