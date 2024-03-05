Берлин, 5 марта, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Глава минобороны Германии Борис Писториус заявил 5 марта, что утечка разговора немецких офицеров о ракетах Taurus произошла не из-за взлома систем связи.

Известия/Сергей Лантюхов

«Не все участники соблюдали предписанную процедуру безопасного набора номера <…> утечка данных произошла у участника из Сингапура, он был подключен через несанкционированное соединение»,— заявил министр.

В немецком оборонном ведомстве добавили, что военные использовали версию платформы Webex, соответствующую уровню безопасности обсуждаемых сведений. При этом перехват беседы офицеров произошёл в Сингапуре.

Писториус в этой связи заявил, что в отношении немецких офицеров, участвовавших в перехваченном разговоре, начали дисциплинарную проверку.

Новость дополняется.