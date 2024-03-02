Берлин, 2 марта, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Комментарии от властей Германии относительно аудиозаписи беседы офицеров ФРГ о ракетной атаке на Крымский мост либо публикуются в СМИ анонимно, либо носят разнонаправленный характер, отметила 2 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

РИА Новости

Она напомнила, что в то время как канцлер Олаф Шольц, по данным источников СМИ, пообещал «быстро разобраться» в ситуации, заместитель председателя комитета парламента ФРГ по контролю за разведкой Родерих Кизеветтер заявил, что он не видит в сложившейся ситуации ничего плохого.

«Вот и сейчас в минобороны ФРГ через слив в агентства dpa и Tagesshau заявили, что разговор немецких военных о планах атаки на Крымский мост был перехвачен. И опять всё анонимно, а поэтому безответственно», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Такая ситуация говорит о том, что в Германии нет единой власти, а элиты не несут ответственности перед народом и не имеют с ним обратной связи, отметила официальный представитель МИД. СМИ в Германии существуют для того, чтобы поддерживать иллюзию демократии, искажая информацию и снимая ответственность с власти, подчеркнула она. Германией управляет неведомая гражданам и никем не выбиравшаяся сила внутри госаппарата, написала Захарова.

«Сейчас у немцев уникальный шанс спасти самих себя — потянуть за эту ниточку и добиться от официальных властей прямого разговора о том, что же происходит в Германии, что это за разговор, куда и кто ведёт страну», — добавила она.

Как передавало ИА Регнум, главный редактор RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись разговора немецких офицеров, в котором они обсуждали организацию возможной ракетной атаки на Крымский мост дальнобойными ракетами Taurus.

СМИ Германии 2 марта опубликовали серию комментариев руководителей государства и минобороны страны, но все они носили анонимный характер или сопровождались ссылками на осведомлённые источники. Эти источники, в частности, сообщили, что разговор офицеров ФРГ действительно был перехвачен, что опубликованная запись, скорее всего,является подлинной и что Олаф Шольц пообещал оперативно разобраться в ситуации.