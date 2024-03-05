Берлин, 5 марта, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Россия в течение последних нескольких недель или даже месяцев задаёт повестку в Германии, определяя, какие темы будут в стране активно обсуждать. Об этом 5 марта заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции в Берлине, посвящённой первым итогам проверки утечки разговора офицеров бундесвера.

Michael Kappeler/ dpa/picture-alliance/TASS Министр обороны ФРГ Борис Писториус

«Это как раз то, чего хочет добиться [президент России Владимир] Путин. Он на протяжении нескольких месяцев или как минимум нескольких недель задаёт повестку, что мы здесь в Германии обсуждаем», — сказал он.

По словам Писториуса, такими темами является поддержка Западом Украины, насколько Киев успешен в конфликте и может ли он в нём победить.

«Вновь и вновь это повестка, навязанная извне теми или иными событиями», — добавил глава минобороны ФРГ.

Он отметил, что крайне зол из-за этой темы и в том числе потому, что Берлин занимается только ею в течение последних трёх дней.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 марта Писториус рассказал, что подписал указ о начале дисциплинарной доследственной проверки в отношении участников перехваченной беседы офицеров бундесвера. По его словам, в данный момент не идёт речи о персональных последствиях для участников этого разговора.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала в соцсетях разговор высокопоставленных немецких военных, в котором они 19 февраля 2024 года обсуждали возможность атаки на Крымский мост с использованием немецких крылатых ракет Taurus. В беседе принимали участие начальник отдела операций и учений командования ВВС Германии Франк Грефе, инспектор ВВС Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования Фенске и Фроштедте.

Министерство иностранных дел России 4 марта вызвало посла Германии в Москве Александра Ламбсдорффа и объявило ему демарш. В МИД также потребовали от немецкого посла разъяснить этот инцидент и добавили, что он только в очередной раз доказал вовлечённость Запада в украинский конфликт.