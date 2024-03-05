Анкара, 5 марта, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Турецкие отели и туркомпании испытывают трудности в осуществлении денежных переводов из России и в Россию. Об этом заявил заместитель председателя партии Vatan («Родина»), кандидат в главы муниципалитета Анталья Сердар Ускюплю, сообщила газета Aydınık.

Известия/Алексей Майшев

Политик уточнил, что отели не могут получить плату за проживание от российских туристов. В свою очередь турецкие туристические компании не могут отправить взносы за участие в Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства, проведение которой запланировано в Москве 19–21 марта.

«Валюта, отправленная из России, либо выплачивается с большим опозданием, либо возвращается обратно», — пояснил Ускюплю.

В качестве причины трудностей называются платёжные проблемы, связанные с антироссийскими санкциями.

Он добавил, что занятые в туристическом секторе граждане Турции, а также весь туристический сектор страны могут испытать серьёзные сложности в новом сезоне, если эмбарго против России продолжится.

Ускюплю указал на то, что российские туристы лишены возможности пользоваться картой «Мир» и расплачиваться валютой, в то же время большие убытки несут десятки тысяч турецких торговцев в сфере туризма.

По его словам, деловой мир Турции находится под серьёзным давлением, оказываемым на него США с целью прекращения торговли между Россией и Турцией.

Как сообщало ИА Регнум, с начала 2024 года турецкие банки стали массово отказываться работать с российскими кредитными организациями. Зафиксировали случаи возврата уже принятых средств за поставки товаров. По данным российских СМИ, ситуация обострилась ещё летом 2023 года. После декабрьского указа президента США Джо Байдена о вторичных санкциях турецкие банки разорвали корреспондентские отношения почти со всеми российскими кредитными организациями.

Сообщалось, что проблемы с денежными переводами из России в Турцию связаны с регуляционными мерами Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США. Новое постановление имеет очень широкие формулировки. Утверждается, что «иностранные банки, поддерживающие военные усилия России, тоже могут подпасть под санкции».

В начале февраля источники заявили, что в Турции часть банков начала закрывать счета российских компаний, а также ужесточать требования для физлиц. Представители банковской сферы 9 февраля признали актуальность проблемы с платёжными переводами между Россией и Турцией.

Турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин назвал эту проблему серьёзной. Он добавил, что в последнее время на повестке дня встал вопрос о создании совместного банка.

Представитель филиала госбанка Ziraat в Анкаре пояснил, что россияне могут открыть счета в государственных банках Турции при ряде условий. Это наличие вида на жительство, право на работу или студенческая виза.