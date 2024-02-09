Анкара, 9 февраля, 2024, 10:20 — ИА Регнум. На сегодня проблема с платёжными переводами между Россией и Турцией остаётся актуальной. Об этом на условиях анонимности сообщил источник в банковском секторе в Анкаре.

Известия/Павел Бедняков

«Нет, проблема полностью не устранена. Переговоры между соответствующими ведомствами двух стран продолжаются», ― подчеркнул он в беседе с «РИА Новости».

Собеседник агентства добавил, что экспортёры жалуются на то, что нынешняя ситуация негативно влияет на бизнес-сектор. При этом турецкая сторона понимает риски серьёзного урона торговым отношениям между Москвой и Анкарой в условиях доминирования США и Великобритании в мировой финансовой системе.

В Анкаре заявили, что нынешняя проблема вызвана санкционной политикой США.

Как сообщало ИА Регнум, Турция начала ужесточать банковскую политику с 22 декабря 2023 года. Именно тогда американский президент Джо Байден ввёл санкции против международных финансовых структур, которые, по мнению правительства США, якобы сотрудничают с российским оборонно-промышленным комплексом.

С проблемами по обработке платежей из России турецкие банки столкнулись с начала 2024 года. Зафиксировали случаи возврата уже принятых средств за поставки товаров. Банкиры стали повсеместно отказываться от взаимодействия с российскими финансовыми учреждениями.

В январе анонимный источник в банковской системе Турции рассказал, что республиканские госбанки начали частично осуществлять платежи из России. Он добавил, что ситуацию с российскими платежами через частные банки в Турции планировали нормализовать к 25 января.

Источник в турецкой банковской сфере заявил, что проблемы с денежными переводами из России в Турцию связаны с регуляционными мерами Управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC).

Ситуация обострилась ещё летом 2023 года. После декабрьского указа Байдена о вторичных санкциях турецкие банки разорвали корреспондентские отношения почти со всеми российскими кредитными организациями. С такими же проблемами, но в меньших масштабах столкнулись банки из Китая.