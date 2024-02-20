Анкара, 20 февраля, 2024, 09:36 — ИА Регнум. Россияне могут открыть счета в государственных банках Турции при ряде условий. Об этом 20 февраля сообщил представитель филиала госбанка Ziraat в Анкаре.

Mustafa Kaya/Global Look Press

«Счета гражданам России открываются. Условиями являются наличие вида на жительство, право на работу или студенческая виза», ― уточнил в беседе с «РИА Новости» представитель финансовой организации.

Он подчеркнул, что никаких уведомлений о запрете открывать счета россиянам государственные банки Турции не получали.

Ранее турецкий частный банк Denizbank начал запрашивать у россиян, являющихся клиентами финансовой организации, документы, подтверждающие вид на жительство в Турции. При этом в банке заверили, что запрос связан с внутренними процедурами, а не с санкционной политикой США.

Как сообщало ИА Регнум, Турция начала ужесточать банковскую политику с 22 декабря 2023 года. Именно тогда американский президент Джо Байден ввёл санкции против международных финансовых структур, которые, по мнению правительства США, якобы сотрудничают с российским оборонно-промышленным комплексом.

С начала 2024 года турецкие банки столкнулись с проблемами по обработке платежей из России. Зафиксировали случаи возврата уже принятых средств за поставки товаров. Банкиры стали повсеместно отказываться от взаимодействия с российскими финансовыми учреждениями.

В январе анонимный источник в банковской системе Турции рассказал, что республиканские госбанки начали частично осуществлять платежи из России. Ожидалось, что ситуацию с российскими платежами через частные банки в Турции нормализуют к 25 января.

В начале февраля источники заявили, что в Турции часть банков начала закрывать счета российских компаний, а также ужесточать требования для физлиц. Представители банковской сферы 9 февраля признали актуальность проблемы с платёжными переводами между Россией и Турцией.

Турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин 19 февраля назвал проблему с банковскими переводами между Турцией и Россией серьёзной. Он добавил, что в последнее время на повестке дня встал вопрос о создании совместного банка.