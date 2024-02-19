Анкара, 19 февраля, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Проблема с банковскими переводами между Турцией и Россией является серьёзной, об этом 19 февраля заявил турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.

Он добавил в беседе с «РИА Новости», что в последнее время на повестке дня стоит вопрос о создании совместного банка.

«Хотя конкретной ситуации пока нет, она может быть включена в повестку дня во время возможного визита [президента России Владимира] Путина», ― отметил Эрчин.

Эксперт подчеркнул, что Россия и Турция являются незаменимыми торговыми партнёрами в коммерческом плане, поэтому недопустимо, чтобы из-за западных санкций они регрессировали.

«В этой связи можно сказать, что сейчас идёт работа над формулой», ― сказал обозреватель.

По его словам, на данном этапе необходимо создать институциональный механизм торговли в национальных валютах, о чём неоднократно заявляли лидеры России и Турции.

Как сообщало ИА Регнум, Турция начала ужесточать банковскую политику с 22 декабря 2023 года. Именно тогда американский президент Джо Байден ввёл санкции против международных финансовых структур, которые, по мнению правительства США, якобы сотрудничают с российским оборонно-промышленным комплексом.

С проблемами по обработке платежей из России турецкие банки столкнулись с начала 2024 года. Зафиксировали случаи возврата уже принятых средств за поставки товаров. Банкиры стали повсеместно отказываться от взаимодействия с российскими финансовыми учреждениями.

В январе анонимный источник в банковской системе Турции рассказал, что республиканские госбанки начали частично осуществлять платежи из России. Он добавил, что ситуацию с российскими платежами через частные банки в Турции планировали нормализовать к 25 января.

В начале февраля источники заявили, что в Турции часть банков начала закрывать счета российских компаний, а также ужесточать требования для физлиц. Представители банковской сферы 9 февраля признали, что проблема с платёжными переводами между Россией и Турцией остаётся актуальной.