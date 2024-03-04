Москва, 4 марта, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Восемь из 10 опрошенных россиян заявили о готовности прийти на избирательные участкии принять участие в голосовании, при этом три четверти (75%) заявили, что готовы отдать свой голос за Владимира Путина. Такие результаты опроса за две недели до выборов президента опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Драй ИА Регнум

О готовности отдать свои голоса за самовыдвиженца Владимира Путина заявили 75% электорально активных россиян. С момента проведения последнего опроса этот показатель не изменился.

«Электоральные показатели кандидатов, выдвинутых парламентскими партиями, выглядят так: Владислав Даванков (партия «Новые люди») — 6% (не изменился), Николай Харитонов (КПРФ) ― 4% (+1 п. п.), Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3% (не изменился)», ― говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

При этом, согласно проведённому исследованию, уровень информированности россиян о предстоящих выборах президента страны оставляет 89%: 87% верно назвали месяц, время года и год их проведения (+ 2 п. п. с последнего опроса), 2% ― только год.

О намерении принять участие в выборах главы государства заявили 80% респондентов. Из них 70% ответили, что точно пойдут на выборы. Это на 3% больше, чем в предыдущий раз.

Всероссийский опрос провели 2–3 марта 2024 года методом телефонного интервью по случайной выборке, извлечённой из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Участие в нём приняли 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Респондентам предложили ответить на следующие вопросы: «Скажите, Вы примете участие в выборах президента, которые состоятся в марте 2024 года или не примете?», «Знаете ли Вы, когда состоятся следующие выборы президента России? Если знаете, пожалуйста, назовите месяц, год», 1Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, то за кого из следующих кандидатов Вы бы, скорее всего, проголосовали?»

Данные опроса взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА Регнум, голосование на выборах президента будет проходить с 15 по 17 марта. В этом году в нём впервые примут участие жители новых регионов — ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

В избирательном бюллетене на пост президента России будут четыре кандидата. Это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и самовыдвиженец Владимир Путин.

В труднодоступных и отдаленных местах в России 25 февраля стартовало досрочное голосование на выборах президента. Так, члены избирательных комиссий отправились на метео — и полярные станции, в оленеводческие стойбища и дальние поселения.

В тот же день досрочное голосование стартовало в Запорожской области, а 27 февраля — в Херсонской области.

Как заявил член Центральной избирательной комиссии Павел Андреев, проголосовать досрочно можно будет на 67 избирательных участках в 45 странах мира.