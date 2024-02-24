Москва, 25 февраля, 2024, 01:03 — ИА Регнум. В труднодоступных и отдаленных местах в России 25 февраля началось досрочное голосование на выборах президента. Об этом ранее сообщали в пресс-службе Центризбиркома РФ.

ИА REGNUM

Ведомство уточняло, что члены избирательных комиссий прибудут на метео — и полярные станции, а также на оленеводческие стойбища и дальние поселения. Для их доставки планировалось использовать вертолеты, снегоходы и собачьи упряжки.

Кроме того, возможность досрочно проголосовать появилась у моряков, работающих на судах, которые в основные дни голосования (с 15 по 17 марта) будут находиться в плавании.

Также право на досрочное волеизъявление будет и у других групп избирателей, которые находятся далеко от помещений для голосования, и в этих местах нет транспортного сообщения с участковыми избиркомами или оно затруднено.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля Минцифры проинформировало о том, что более трёх миллионов граждан России через «Госуслуги» подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента РФ. В ведомстве отметили, что лидерами по активности стали Московская и Ростовская области, а также Алтайский край, Чувашия и Свердловская область. ДЭГ будет доступно в 28 регионах.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. В поддержку Путина в качестве кандидата собрали не 300–315 тыс. подписей, как требуется по законодательству, а в 10 раз больше.