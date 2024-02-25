Мелитополь, 25 февраля, 2024, 10:09 — ИА Регнум. Досрочное голосование на выборах президента России началось в Запорожской области. Об этом 25 февраля сообщила журналистам председатель избирательной комиссии области Галина Катющенко.

Павел Волков/ИЗВЕСТИЯ

«В Запорожской области стартовало досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации», — заявила она.

Как уточнила председатель избирательной комиссии, первыми проголосуют жители отдаленных населенных пунктов, а также пунктов, которые находятся вблизи линии соприкосновения и военнослужащие. Катющенко добавила, что для этой категории избирателей комиссия оказывает всяческую организационную и методическую поддержку.

Как сообщало ИА Регнум, 25 февраля в труднодоступных и отдаленных местах в России стартовало досрочное голосование на выборах президента. Так, члены избирательных комиссий отправились на метео — и полярные станции, в оленеводческие стойбища и дальние поселения.

Минцифры 24 февраля проинформировало, что более трёх миллионов граждан России через «Госуслуги» подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Лидерами по активности стали Московская и Ростовская области, а также Алтайский край, Чувашия и Свердловская область.

Выборы президента России состоятся 15–17 марта 2024 года. Досрочное голосование запланировали в период с 25 февраля по 14 марта. Президент России Владимир Путин 8 декабря в ходе церемонии вручения наград в Кремле сообщил, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года. По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Путину доверяют более 78% россиян.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина. В поддержку Путина в качестве кандидата собрали в 10 раз больше подписей, чем требуется по законодательству.

Центризбирком 11 декабря принял решение провести выборы президента в новых регионах, где действует военное положение. Представители Минобороны и ФСБ сочли возможным провести президентские выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.