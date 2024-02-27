Геническ, Херсонская область, 27 февраля, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Досрочное голосование на выборах президента России стартовало в Херсонской области 27 февраля. Оно продлится шесть дней и закончится 3 марта, сообщила председатель региональной избирательной комиссии Марина Захарова.

Александр Полегенько/ТАСС

«В Херсонской области дан старт досрочному голосованию, которое продлится до 3 марта. Досрочное голосование у нас поделено на два этапа», — пояснила Захарова.

Она уточнила, что с 27 по 29 февраля избиратели проголосуют на 93 участках: в Алёшкинском, Верхнерогачикском, Горностаевском, Геническом, Каланчакском, Новотроицком муниципальных округах, а также в городском округе Новая Каховка.

Марина Захарова добавила, что в этот период будут применяться несколько форм голосования: в помещении, вне помещения, на придомовых территориях, а также голосование методом подомового обхода домовладений.

Она призвала избирателей приходить на участки, пояснив, что важен голос каждого жителя региона.

Как сообщало ИА Регнум, 25 февраля досрочное голосование на выборах президента России стартовало в Запорожской области.

Как уточнила председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко, по плану первыми голосуют жители отдалённых населённых пунктов и тех, что находятся вблизи линии соприкосновения, а также военнослужащие. Катющенко добавила, что для этой категории избирателей комиссия оказывает всяческую организационную и методическую поддержку.

В этот же день досрочное голосование на выборах главы государства стартовало в труднодоступных и отдалённых местах в России. Члены избирательных комиссий побывали на метео− и полярных станциях, оленеводческих стойбищах и в дальних поселениях.