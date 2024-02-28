Москва, 28 февраля, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Проголосовать досрочно на выборах президента России можно будет на 67 избирательных участках в 45 странах мира, рассказал 28 февраля член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Павел Андреев.

РИА Новости/Константин Михальчевский

Досрочное голосование за рубежом начнётся 1 марта.

«Всего организация досрочного голосования планируется в 45 странах на 67 избирательных участках», — сказал Андреев на заседании ЦИК.

Как сообщало ИА Регнум, 25 февраля досрочное голосование на выборах главы государства началось в труднодоступных и отдалённых местах в России. Члены избирательных комиссий побывали на метео− и полярных станциях, оленеводческих стойбищах и в дальних поселениях.

В тот же день досрочное голосование на выборах президента началось в Запорожской области. Первыми смогли проголосовать жители отдалённых населённых пунктов региона, а также тех городов и сёл, что находятся вблизи линии соприкосновения, и военнослужащие.

27 февраля досрочное голосование началось в Херсонской области. В избирательной комиссии региона сообщили, что применяются несколько форм голосования: в помещении, вне помещения, на придомовых территориях, а также голосование методом подомового обхода домовладений.

Выборы президента России состоятся 15–17 марта 2024 года. Участие в голосовании на президентских выборах впервые принимают избиратели из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Досрочное голосование проходит в период с 25 февраля по 14 марта.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. В поддержку Путина в качестве кандидата собрали в 10 раз больше подписей, чем требуется по закону.