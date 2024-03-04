Брюссель, 4 марта, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Дефицит продовольствия в Европе маловероятен, но не исключён, считает директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Poitout Florian/ABACA/ТАСС

Ранее 4 марта директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков допустил, что протестные акции могут вызвать кратковременные перебои в производственно-сбытовых циклах в Европе и даже местный товарный дефицит, однако вряд ли стоит переоценивать их влияние на другие регионы.

По мнению Остапковича, такой вариант вполне может стать реальностью, если к накопившимся проблемам европейских фермеров добавится плохой урожай. Но ещё более вероятным при таком развитии событий выглядит заметное повышение цен на продукты в странах ЕС.

В любой стране сельское хозяйство — это отрасль, которая в значительной степени живёт за счёт субсидий государства, напомнил собеседник ИА Регнум. При этом европейские аграрии убеждены, что обделены финансовой заботой своих правительств.

«Практически из года в год в Европе то тут, то там проходят забастовки местных фермеров — давят помидоры, давят апельсины, — напомнил эксперт. — У нас есть особенности национальной рыбалки, национальной охоты, а у них такая особенность национального агропрома».

Один из основных мотивов забастовок европейских аграриев — требование субсидий и компенсаций.

Однако в 2023 году бюджеты многих европейских стран оказались дефицитными, заметил Остапкович. Начали сокращаться дотации, в том числе — для сельского хозяйства. Кроме того, достаточно серьёзно повысилась стоимость топлива, подорожала логистика. С другой стороны, давление, вызванное угрозой ввоза более дешёвой агропродукции с Украины, привело к снижению цен на товарных рынках Европы. Ситуация явно более сложная, чем в предыдущие годы.

«И это, конечно, бьёт по аграриям», — объяснил эксперт.

Однако ключевой риск продовольственному благополучию Европы несут всё же не акции фермеров, уточнил он. Ведь не исключено, что аграрии и в Польше, и в Германии, во Франции в итоге смогут добиться определённой поддержки от своих государств. А дефицит продовольствия грозит европейскому рынку в том случае, если наступивший 2024 год окажется неурожайным. Ещё более вероятно, по замечанию эксперта, заметное повышение цен на европейских прилавках, которое, в свою очередь, не обрадует простых потребителей.

При этом дефицит еды в тех регионах мира, где он отмечался в предыдущие годы (в первую очередь — в беднейших странах Африки и Азии) в обозримой перспективе сохранится в любом случае.

Акции протестов фермеров продолжаются в странах Евросоюза многие месяцы. Бойкоты властям объявляли аграрии во Франции, Германии, Польше, Испании, Греции и т.д.

Так, 25 февраля лидер французской оппозиционной партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал к отставке президента Франции Эммануэля Макрона в случае, если он хочет увеличить объёмы помощи киевскому режиму вместо того, чтобы обеспечить поддержку французским фермерам.

В свою очередь, еврокомиссар Януш Войцеховский призвал 26 февраля киевские власти приложить усилия, чтобы вывести украинское зерно в третьи страны, а не в ЕС. Он подчеркнул, что ни один рынок, включая европейский, не может выдержать столь значительный наплыв продукции за столь короткое время, и в Киеве должны это понимать.

А на следующий день в центре Варшавы прошла многотысячная акция протеста фермеров, парализовавшая движение транспорта. Шествие проходило под звуки горнов, сирен и барабанов, участники манифестации взрывали петарды и жгли фаеры. В ходе протеста аграрии забросали яйцами здание канцелярии польского премьер-министра.

Ранее на акции протеста вышли фермеры Греции. Бывший депутат Европарламента Нотис Мариас в качестве причины назвал сложную экономическую ситуацию, которая сложилась в стране из-за сокращения импорта российского газа.

А митинговавшие в начале февраля в Германии фермеры в знак протеста против аграрной политики Берлина и её освещением в прессе заблокировали типографию, которая в числе прочих печатает немецкие газеты Bild и Welt am Sonntag.