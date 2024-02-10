Германия, 10 февраля, 2024, 17:58 — ИА Регнум. В Германии митингующие заблокировали типографию, которая в числе прочего печатает популярные немецкие газеты Bild и Welt am Sonntag. Об этом сообщило издание Bild.

IMAGO/Michael Gstettenbauer/TASS

Это произошло в Аренсбурге в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Почти 120 демонстрантов в ночь на 10 февраля более чем 40 машинами заблокировали типографию.

Издание уточнило, что акцию митингующие устроили в знак протеста. Они недовольны политикой федерального правительства в области сельского хозяйства, а также её освещением в прессе.

Представитель медиаконцерна Axel Springer, которому принадлежат издания Bild и Welt, призвал власти использовать возможности правового государства и послать четкий сигнал о том, что такие нападения со стороны немногих на основные демократические права недопустимы.

Как сообщало ИА Регнум, правительство ФРГ вынуждено изыскивать статьи экономии бюджетных средств на 2024 год. Некоторые из них коснулись фермеров, которых собирались лишить скидок на дизельное топливо и налоговых льгот. По подсчётам министерства финансов Германии, эта мера помогла бы сэкономить для бюджета 480 млн евро ежегодно.

Недовольные таким положением дел фермеры вышли на акции протеста. Восьмого января они заблокировали развязки на нескольких федеральных автотрассах. Подобные массовые демонстрации с блокировкой важных объектов проходят практически во всех федеральных землях Германии.

Фермеры на 30 тракторах 29 января блокировали въезд на территорию порта Бремерхафена — второго по объёмам перевалки грузов в Германии. В полиции указали, что речь идёт о спонтанной акции фермеров.

Тысячи демонстрантов, протестующих в Берлине против отмены субсидий для фермеров, 15 февраля освистали министра финансов Кристиана Линднера во время его попытки выступить перед ними. Как только политик подошёл к микрофону и попытался произнести первые слова, демонстранты начали греметь колокольчиками и скандировать «проваливай», «лжец» и «лицемер». В ситуацию был вынужден вмешаться президент Союза фермеров Германии Йоахим Руквид, который попросил демонстрантов проявить уважение к министру и призвал их вести себя тише.