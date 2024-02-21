Афины , 21 февраля, 2024, 05:34 — ИА Регнум. Греческие фермеры вышли на акции протеста из-за сложной экономической ситуации, которая сложилась в Греции на фоне сокращения импорта российского газа, заявил журналистам бывший депутат Европарламента Нотис Мариас, профессор институтов ЕС в Университете Крита и руководитель партии «Греция — другой путь».

George E. Koronaios Флаг Греции

«Протест греческих фермеров вызван сложной экономической ситуацией, в которой оказалась Греция в результате сокращения импорта дефицитного российского природного газа», — сказал политик в разговоре с «РИА Новости».

Он отметил, что российское топливо заменили дорогим американским сжиженным природным газом. Кроме того, по словам Мариаса, на положение фермеров повлияла зелёная политика ЕС и массовый беспошлинный ввоз сельскохозяйственной продукции из Украины.

Профессор уточнил, что протестующие требуют от властей предоставить сельским жителям доступ к дешевым электроэнергии и топливу, а также ввести защитные меры по импорту и внести изменения в сельскохозяйственную политику Евросоюза.

20 февраля в центре Афин прошла акция в рамках общенационального митинга греческих фермеров. Собравшиеся заявили, что будут добиваться полного выполнения своих требований. По оценке полиции, в мероприятии приняли участие около 10 тысяч человек.

Как сообщало ИА Регнум, акции протеста фермеров проходят во многих странах Европы, включая Германию, Францию, Бельгию, Польшу и Словакию.

1 февраля польские фермеры забросали яйцами министра сельского хозяйства страны Чеслава Секерского. Протестующие обвинили главу ведомства в том, что тот предал их ради Киева.

В Польше фермеры также блокировали движение на границе с Украиной. 19 февраля стало известно, что из-за этого фуры с военной техникой для ВСУ не могли три дня проехать через польско-украинские пограничные переходы.