Париж, 25 февраля, 2024, 19:35 — ИА Регнум. Президента Франции Эммануэля Макрона следует отправить в отставку, если он вместо помощи фермерам, страдающим от сельскохозяйственного кризиса, хочет увеличить объёмы помощи киевскому режиму, заявил 25 февраля лидер французской оппозиционной партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X (бывш. Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM

Политик прокомментировал заявление главы республики, что он собирается 26 февраля встретиться с европейскими и международными чиновниками, чтобы нарастить помощь Украине. Филиппо назвал слова Макрона провокацией.

«Он хочет потратить ещё больше денег на Украину в ущерб Франции, особенно нашим фермерам! Давайте уберём его отсюда как можно быстрее!» — написал лидер партии.

Ранее 17 февраля Филиппо раскритиковал Макрона за выделение для Украины €3 млрд, тогда как министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр за несколько дней до этого заявил, что не может найти обещанных фермерам €150 млн.

24 февраля, когда Макрон посетил сельскохозяйственную выставку в Париже, в павильон, несмотря на полицейские кордоны, прорвались сотни протестующих фермеров, чтобы освистать президента из-за его политики. Аграрии устроили драку с полицией. Пострадали восемь правоохранителей.

Макрон провёл незапланированную дискуссию с фермерами, которые согласились общаться, и заявил, что аграрный кризис не получится быстро разрешить. Он сослался на то, что проблемы у аграриев не только во Франции, а также сообщил, что утвердил план, по которому фермерам будут оказывать помощь.