Брюссель, 26 февраля, 2024, 20:57 — ИА Регнум. Еврокомиссия призывает киевские власти прилагать усилия по обеспечению вывоза украинского зерна в третьи страны, а не в ЕС, заявил 26 февраля на пресс-конференции по итогам встречи министров сельского хозяйства стран Евросоюза еврокомиссар Януш Войцеховский.

Александр Погожев ИА REGNUM

В Киеве должны понимать, что ни один рынок, в том числе и рынок Евросоюза, не может выдержать столь значительный наплыв продукции за столь короткое время, подчеркнул Войцеховский.

«Нужно помогать с транзитом и транспортом через порты, чтобы продукция могла быть направлена на рынки, где Украина традиционно продавала зерно. Нам нужен позитивный подход, сотрудничество со стороны Украины. Её отношение представляет ключевой фактор», — сказал комиссар.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в январе–феврале 2024 года в ряде стран ЕС проходят протесты фермеров, которые требуют изменить аграрную политику Евросоюза и остановить бесконтрольный импорт дешевой продукции, прежде всего с территории Украины.

В июне 2022 года власти ЕС отменили пошлины на все товары, поступающие с Украины. В конце марта 2023 года власти Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии обратились к Еврокомиссии с просьбой вернуть ограничения. Они были возвращены на несколько месяцев, а затем снова отменены. Власти Словакии, Венгрии и Польши продлили ограничения на поставки продукции с Украины самостоятельно.

В феврале 2024 года в Польше участники акций протестов перекрыли КПП на границе с Украиной для проезда грузовой техники. Кроме того, протестующие повредили несколько вагонов и фур с зерном, вновь отметив, что бесконтрольные поставки с территории Украины наносят вред сельскому хозяйству Польши и других европейских стран.