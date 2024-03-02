Шебекинский район, Белгородская область, 2 марта, 2024, 19:59 — ИА Регнум. Украинский беспилотник самолётного типа сбит силами ПВО России в Шебекинском городском округе в районе посёлка Батрацкая Дача, сообщил 2 марта губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

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«В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолётного типа в районе посёлка Батрацкая Дача», — написал он, добавив, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Как передавало ИА Регнум, ранее Гладков сообщал, что над селом Новая Деревня в Белгородском районе средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили украинский дрон.

Под миномётный обстрел ВСУ также 2 марта попало и село Новая Таволжанка в Белгородской области, повреждены шесть частных домовладений и два автомобиля.

В селе Щетиновка в этот же день с беспилотного летательного аппарата была сброшена взрывчатка, пострадавших нет. В результате удара повреждена линия электропередачи, временно без электричества остаются жители Щетиновки и Чайки.

Днём ранее, 1 марта в Белгородской области средства российской ПВО сбили два украинских беспилотника самолётного типа. Пресс-служба Минобороны России сообщали, что очередную попытку киевского режима совершить теракт с применением дрона пресекли в 13:30 мск.