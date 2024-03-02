Белгород, 2 марта, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Село Новая Таволжанка Белгородской области попало под миномётный обстрел ВСУ. Об этом 2 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Под миномётный обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет», — написал Гладков.

Он отметил, что повреждены шесть частных домовладений и два автомобиля. Продолжается подворовой обход территории, на месте работают оперативные службы.

Как ранее передавало ИА Регнум, Гладков сообщил, что в селе Щетиновка с беспилотного летательного аппарата была сброшена взрывчатка, пострадавших нет. В результате удара повреждена линия электропередачи, временно без электричества остаются жители Щетиновки и Чайки.

Средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника самолётного типа над Белгородской областью, сообщило 1 марта Минобороны РФ. Перед этим Гладков информировал об уничтожении нескольких воздушных целей над сёлами Никольское и Новая Деревня в Белгородском районе.