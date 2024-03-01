Белгород, 1 марта, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника самолётного типа над Белгородской областью, сообщила 1 марта пресс-служба Минобороны России в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Около 13.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Российское военное ведомство уточнило, что дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области.

Как передавало ИА Регнум, перед этимгубернатор региона Вячеслав Гладков информировал об уничтожении нескольких воздушных целей надсёлами Никольское и Новая Деревняв Белгородском районе области.

Кроме того, в этот же день Минобороны сообщило, что ночью 1 марта российские средства ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника. Один из них был уничтожен над территорией Белгородской области, ещё три БПЛА были перехвачены над территорией Нижегородской области.