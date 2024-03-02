Белгородский район, Белгородская область, 2 марта, 2024, 12:48 — ИА Регнум. В селе Щетиновка Белгородского района с беспилотного летательного аппарата была сброшена взрывчатка, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Евгений Коноплев/ТАСС

«Взрывное устройство было сброшено с БПЛА на окраине села Щетиновка Белгородского района. В результате взрыва пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Гладков добавил, что в результате удара повреждена линия электропередачи. Временно без электричества остаются жители Щетиновки и Чайки, уточнил он.

Губернатор сообщил, что на месте происшествия работают оперативные и аварийные службы.

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