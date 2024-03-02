Белгород, 2 марта, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Над Белгородским районом средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили украинский беспилотник над селом Новая Деревня в белгородской области, сообщил 2 марта губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

«Сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолётного типа над селом Новая Деревня», — написал он.

По предварительным данным, уточнил Гладков, пострадавших и разрушений нет.

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