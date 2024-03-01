Берлин, 2 марта, 2024, 01:31 — ИА Регнум. Обнародованная в России запись предполагаемого разговора высокопоставленных военных ФРГ о планах атаки на Крымский мост стала «неприятной неожиданностью» для бундесвера. Об этом написала немецкая газета Bild.

isafmedia Бундесвер

По мнению авторов издания, «многое говорит о том, что запись является подлинной» несмотря на то, что минобороны Германии пока официально не подтвердило это.

При этом немецкие военные пытались «ограничить ущерб», по утверждению газеты, аккаунты в соцсети Х, которые распространяли запись, были заблокированы в Германии.

В немецком оборонном ведомстве озадачены, по данным издания, кто мог перехватить разговор высокопоставленных офицеров.

Bild также раскрыла, что один из участников находился в отеле в Сингапуре — вполне возможно, в его номере и была прослушка либо он говорил по незащищенной связи.

Как сообщало ИА Регнум, главный редактор RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала в своём Telegram-канале полную аудиозапись разговора высокопоставленных немецких офицеров, в котором они обсуждали организацию возможной ракетной атаки на Крымский мост.

Разговор состоялся 19 февраля 2024 года, в нём участвовали четыре офицера.

Обсуждалась атака на мост немецкими ракетами Taurus с истребителя Dassault Rafale. Один из участников разговора заявил, что ракеты при условии их поставки на Украину будут готовы к применению через восемь месяцев.

Кроме того, бундесвер обсуждал возможность обращения к британским военным за помощью в подготовке ударов по территории России.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что опубликованная запись «поразительна», но подчеркнул, что России хорошо известно о деятельности военных НАТО в конфликте на Украине. После данной публикации лица представителей НАТО «полностью в пуху», сказал министр.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ждёт реакции ФРГ на эту информацию. У немецкой прессы появился хороший повод «доказать свою независимость», добавила она.

Контрразведка ФРГ начала проверку о возможном перехвате разговора немецких офицеров. Об этом сообщил новостной портал T-Online со ссылкой на министерство обороны Германии.