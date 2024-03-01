Москва, 1 марта, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Главный редактор RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала в своём Telegram-канале полную аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров Германии, в котором те обсуждали организацию возможной ракетной атаки на Крымский мост.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Продолжительность опубликованной беседы составляет 38 минут. Разговор вёлся на немецком языке.

«Как и обещала, публикую аудио разговора офицеров бундесвера, обсуждающих, как они будут бомбить Крымский мост», — написала Симоньян.

Как сообщало ИА Регнум ранее, главный редактор RT 1 марта опубликовала расшифровку аудиозаписи разговора высокопоставленных немецких офицеров. Участники беседы обсуждали организацию атаки на Крымский мост немецкими ракетами Taurus. Также они говорили о возможном обращении за помощью к армии Великобритании и допускали передачу Киеву координат целей на территории России. Вместе с тем ходе беседы рассматривался вопрос, как после нанесения такого удара сохранять видимость, будто Германия не является стороной военного конфликта.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что опубликованная запись «поразительна», но подчеркнул, что России хорошо известно о деятельности военных НАТО в конфликте на Украине. После данной публикации лица представителей НАТО «полностью в пуху», сказал министр.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия требует от Германии объяснений, а попытки уйти от ответов на вопросы расценит как признание вины. В министерстве обороны Германии в ответ на запрос СМИ ранее отказались комментировать сообщения о записи разговора офицеров.

Заявления немецких офицеров носят террористический характер, при этом возможные удары по Крымскому мосту не имеют военной цели и могут являться лишь имиджевым мероприятием, отметил ранее в беседе с ИА Регнум эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин. Обсуждением таких тем западные политики проверяют реакцию общества своих стран на потенциальный конфликт с Россией, сказал эксперт.