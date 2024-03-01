Москва, 1 марта, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Главный редактор RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала текст разговора высокопоставленных офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Атака должна была быть проведена немецкими ракетами Taurus с истребителя Dassault Rafale. Один из офицеров заявил, что эти ракеты при условии их поставки на Украину будут готовы к применению через восемь месяцев.

Офицеры в ходе обсуждения удара по Крымскому мосту допустили передачу Киеву координат целей на территории России с точностью до трёх метров. Также обсуждался вопрос, как создать видимость, что и после такого удара Германия не стала стороной военного конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, Симоньянсо ссылкой на аудиозапись, имеющуюся в её распоряжении, сообщила, что высокопоставленные немецкие офицеры обсуждали удары по Крымскому мосту.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ждёт реакции ФРГ на эту информацию. У немецкой прессы появился хороший повод «доказать свою независимость», добавила она.

Госдума заслушает вопрос об обсуждении офицерами ФРГ атаки на Крымский мост на ближайшем заседании, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Также он заявил о необходимости направить в парламент Германии требование о проведении расследования. Обнародованная запись разговора обязывает руководство ФРГ дать России объяснения, подчеркнул Володин.

В Министерстве обороны Германии комментировать сообщения про запись разговора офицеров отказались.

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