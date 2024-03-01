Москва, 1 марта, 2024, 11:05 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ждёт реакции ФРГ на информацию о появлении аудиозаписи, которой немецкие офицеры обсуждали удары по Крымскому мосту.

Михаил Терещенко/ТАСС Официальный представитель МИД РФ России Мария Захарова

«Интересно, что на этот счёт думает [глава МИД ФРГ] Анналена Бербок? У немецкой прессы появился хороший повод доказать свою независимость и задать ей вопросы. И у нашей прессы есть актуальная тема для общения с посольством ФРГ в Москве», — написала Захарова в Telegram-канале.

Как ранее сообщало ИА Регнум, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян со ссылкой на аудиозапись, имеющуюся в её распоряжении, сообщила, что высокопоставленные немецкие офицеры обсуждали удары по Крымскому мосту. Она отметила, что участники разговора обсуждают, как им нанести удар, чтобы подозрение не пало на Берлин и чтобы канцлер ФРГ Олаф Шольц мог продолжать говорить, что его страна не участвует в конфликте.

Симоньян также подчеркнула, что обращается с официальным журналистским запросом по этой ситуации к послу ФРГ в Москве, главе МИД Германии и лично к Шольцу.