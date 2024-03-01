Берлин, 1 марта, 2024, 23:08 — ИА Регнум. Контрразведка ФРГ начала проверку о возможном перехвате разговора немецких офицеров, в котором обсуждались удары ракет Taurus по Крымскому мосту. Об этом сообщил новостной портал T-Online со ссылкой на министерство обороны Германии.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации портала полученной от минобороны ФРГ, специалисты федерального ведомства военной контрразведки (BAMAD) «приняли все необходимые меры».

Конкретных сведений по проверке ведомство не уточнило.

Как сообщало ИА Регнум, главный редактор RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала в своём Telegram-канале полную аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров Германской армии, в котором они обсуждали организацию возможной ракетной атаки на Крымский мост.

В министерстве обороны ФРГ вновь отказались комментировать уже саму предполагаемую запись разговора немецких военных об ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту.

Разговор состоялся 19 февраля 2024 года, в нём участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС Германии Грефе, инспектор BBC Германии Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования Германии Фенске и Фроштедте.

Обсуждалась атака на мост немецкими ракетами Taurus с истребителя Dassault Rafale.

Россия потребовала от Германии объяснений этого разговора, заявила 1 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Попытки властей Германии уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины, отметила Захарова.