Москва, 1 марта, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Представители Вооружённых сил Германии (бундесвер) обсуждал возможность обращения к британским военным за помощью в подготовке ударов по территории России. Об этом говорится в тексте разговора немецких военных, который в своём Telegram-канале опубликовала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Отмечается, что разговор состоялся 19 февраля между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.

«Нам нужно разделить всё на этапы. Сначала начать с простого, а потом переходить к сложному. Или можно обратиться к британцам, могут ли они нам оказать поддержку на начальном этапе, взять на себя вопросы планирования?», — задался вопросом Грефе.

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