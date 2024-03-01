Анталья, Турция, 1 марта, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Запись разговора между немецкими военными поразительна, одна руководство России доподлинно знает о деятельности военных Североатлантического альянса (НАТО) в конфликте на Украине. Об этом 1 марта заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции в турецкой Анталье.

Pavel Kashaev/Global Look Press Министр иностранных дел Сергей Лавров

«Вы знаете, конечно, с одной стороны поразительно, а с другой стороны — нет <…> Мы доподлинно знаем об участии военнослужащих стран НАТО, которые маскируются то под наёмников, то иным способом — под людей, которые не принадлежат вооружённым силам стран НАТО», — сказал министр.

По словам министра, лица представителей стран НАТО «полностью в пуху». Непонятно, как руководство Германии будет оправдываться перед собственным населением, добавил Лавров.

Как передавало ИА Регнум, 1 марта главред RT Маргарита Симоньян опубликовала текст разговора высокопоставленных офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост. Разговор состоялся 19 февраля 2024 года, в нём участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС Германии Грефе, инспектор BBC Германии Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования Германии Фенске и Фроштедте, сообщила Симоньян.

Среди прочего в разговоре обсуждалась атака на мост немецкими ракетами Taurus с истребителя Dassault Rafale. Один из офицеров заявил, что эти ракеты при условии их поставки на Украину, согласовать которую пока отказывается канцлер Германии Олаф Шольц, будут готовы к применению через восемь месяцев.

Также в ходе обсуждения удара по Крымскому мосту участники разговора допустили передачу Киеву координат целей на территории России с точностью до трёх метров.

Кроме того, бундесвер обсуждал возможность обращения к британским военным за помощью в подготовке ударов по территории России.

Вместе с тем из разговора следует, что военные из Великобритании помогали ВСУ готовить удары с помощью крылатых ракет Storm Shadow по территории России.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала руководство Германии «осатаневшим» из-за положительного упоминания немецкими военными боевого опыта Третьего рейха.

Более того, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасностиВладимир Булавин, комментируя запись, заявил, что Россия в ежедневном режиме отрабатывает меры противодействия всем возможным видам атак на Крымский мост.

Также сенатор призвал власти ФРГ незамедлительно провести тщательное расследование содержания этого разговора и предоставить мировому сообществу объяснения.