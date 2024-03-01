Москва, 1 марта, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Германия вновь превратилась в заклятого врага России, а действия высокопоставленных военнослужащих этой страны делают снова актуальным призыв «Смерть немецко-фашистским оккупантам!», заявил 1 марта заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Екатерина Штукина/РИА Новости Дмитрий Медведев

Так он прокомментировал опубликованный ранее текст разговора офицеров ФРГ, в котором те обсуждали возможное нанесение удара по Крымскому мосту немецкими ракетами Taurus в случае согласования их передачи ВСУ.

«Наши извечные противники — немцы снова превратились в заклятых врагов. Посмотрите, с какой тщательностью и в каких деталях фрицы обсуждают удары по нашей территории с использованием ракет повышенной дальности, выбирают объекты для поражения и наиболее вероятные способы причинить максимальный вред нашей Родине и нашим людям. Не забывая про использование лживой риторики о неучастии Германии в конфликте», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Подобное ещё совсем недавно трудно было даже представить, а способ дипломатической реакции на подобные действия высокопоставленных офицеров неясен, отметил Медведев.

Он также процитировал написанное в 1942 году стихотворение Константина Симонова «Убей его!» и отметил, что призыв времён Великой Отечественной войны «Смерть немецко-фашистским оккупантам!» снова стал актуальным.

Как сообщало ИА Регнум ранее, расшифровку аудиозаписи разговора высокопоставленных немецких офицеров опубликовала 1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Участники беседы обсуждали возможную атаку на Крымский мост немецкими ракетами Taurus с истребителя Dassault Rafale. Также они допустили передачу Киеву координат целей на территории России с точностью до трёх метров. Кроме того, в ходе беседы рассматривался вопрос, как и после нанесения такого удара сохранять видимость, будто Германия не является стороной военного конфликта. Также обсуждалось и возможное обращение за помощью к ВС Великобритании для подготовки удара.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ждёт реакции ФРГ на эту информацию. У немецкой прессы появился хороший повод «доказать свою независимость», добавила она.

Госдума заслушает вопрос об обсуждении офицерами ФРГ атаки на Крымский мост на ближайшем заседании, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Также он заявил о необходимости направить в парламент Германии требование о проведении расследования. Обнародованная запись разговора обязывает руководство ФРГ дать России объяснения, подчеркнул Володин.

В министерстве обороны Германии комментировать сообщения про запись разговора офицеров отказались.

Обсуждения, подобные тем, что вели офицеры ФРГ, являются де-факто заявлениями террористов, а возможные удары по Крымскому мосту не имеют военной цели и могут являться лишь имиджевым мероприятием, отметил ранее в беседе с ИА Регнум эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин. Обсуждением таких тем западные политики проверяют реакцию общества своих стран на потенциальный конфликт с Россией, сказал эксперт.