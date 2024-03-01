Москва, 1 марта, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Разговоры об ударах по Крымскому мосту являются способом для политиков Запада проверить реакцию европейского общества на потенциальный конфликт с Россией. Об этом корреспонденту ИА Регнум 1 марта заявил эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян со ссылкой на аудиозапись, имеющуюся в её распоряжении, сообщила, что высокопоставленные немецкие офицеры обсуждали удары по Крымскому мосту.

Костикин отметил, что подобного рода обсуждения являются заявлениями террористов. Удары по Крымскому мосту не имеют серьёзной военной цели и являются имиджевым мероприятием, направленным на атаку символа воссоединения Крыма с Россией, добавил политолог.

Эксперт предположил, что после заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможном вступлении НАТО в конфликт на Украине подобные разговоры являются способом для политиков Запада проверить реакцию западного общества на потенциальную войну с Россией, а также способом заявить о себе политическим «ястребам».

«Чтобы предотвращать подобные теракты, необходимо иметь мощную разведку и контрразведку. И в этой сфере Россия справляется», — уточнил эксперт, добавив, что от терактов никто не застрахован.

Костикин напомнил, что теракты осуществляются для нагнетания эмоций и являются одним из способов, используемых слабой стороной конфликта. Поэтому не стоит поддаваться паническим настроениям и страхам, так как это только на руку противнику, добавил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, в тексте разговора немецких военных, который в своём Telegram-канале опубликовала Симоньян, говорится о том, что в обсуждении атаки на Крымский мост принимали участие четыре высокопоставленных представителя бундесвера. Они обсуждали вариант удара по мосту ракетами Taurus с истребителя Dassault Rafale.

При этом военные говорили о хитростях, стараясь придумать, как помочь ударить по Крымскому мосту, не став при этом стороной конфликта. Кроме того, согласно публикации, сотрудник космического командования ФРГ обсуждал поездку на Украину 21 февраля, чтобы помочь подготовить удары по России. Отмечается, что минобороны ФРГ оценило в четыре месяца максимум срок подготовки украинских военных для удара по Крымскому мосту ракетами Taurus.

Судя по тексту, беседа состоялась 19 февраля 2024 года, в переговорах участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор ВВС бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ждёт реакции ФРГ на информацию о появлении аудиозаписи, которой немецкие офицеры обсуждали удары по Крымскому мосту. Кроме того, она привела часть цитаты, где немецкие военные делают отсылки к «старому доброму люфтваффе», фактически равняясь на Третий рейх. По словам Захаровой, немецкие власти абсолютно «осатанели».