Берлин, 1 марта, 2024, 14:06 — ИА Регнум. В Министерстве обороны Германии отказались комментировать сообщения про запись разговора немецких офицеров, в котором они обсуждали удар по Крымскому мосту. Об этом сообщает «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Пожалуйста, примите к сведению, что мы, в принципе, не комментируем сообщения СМИ и их содержание», — сказал представитель Минобороны ФРГ.

Как передавало ИА Регнум, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян со ссылкой на аудиозапись, имеющуюся в её распоряжении, сообщила, что высокопоставленные немецкие офицеры обсуждали удары по Крымскому мосту. Она отметила, что участники разговора обсуждают, как им нанести удар, чтобы подозрение не пало на Берлин и чтобы канцлер ФРГ Олаф Шольц мог продолжать говорить, что его страна не участвует в конфликте.

Симоньян также подчеркнула, что обращается с официальным журналистским запросом по этой ситуации к послу ФРГ в Москве, главе МИД Германии и лично к Шольцу.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у Кремля пока нет информации о содержании этой записи.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ждёт реакции ФРГ на информацию о появлении аудиозаписи, на которой немецкие офицеры обсуждали удары по Крымскому мосту. Она отметила, что у немецкой прессы появился хороший повод доказать свою независимость и задать вопросы главе МИД ФРГ Анналене Бербок.

Вместе с тем Госдума заслушает вопрос об обсуждении офицерами ФРГ атаки на Крымский мост на ближайшем заседании. Обсуждение пройдёт после возвращения депутатов из регионов, где они находятся до 11 марта.