Москва, 1 марта, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Госдума заслушает вопрос об обсуждении офицерами ФРГ атаки на Крымский мост на ближайшем заседании, сообщил 1 марта спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Обсуждение пройдёт после возвращения депутатов из регионов, где они находятся до 11 марта, уточнил спикер.

Также он заявил о необходимости направить в парламент Германии требование о проведении расследования. Обнародованная запись разговора обязывает руководство ФРГ дать России объяснения, подчеркнул Володин, перечислив пункты, по которым должны быть даны объяснения.

«1. Какими решениями ФРГ руководствовались кадровые военные бундесвера, обсуждая планы нанесения ударов по РФ? 2. Понесут ли они наказание? И какое? 3. Знают ли о произошедшем депутаты Бундестага? 4. Понимает ли (канцлер Германии Олаф. — Прим. ред.) Шольц, что эти действия потребуют от России нанесения ответных ударов?», — написал спикер в своём Telegram-канале.

Как ранее сообщало ИА Регнум, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян со ссылкой на аудиозапись, имеющуюся в её распоряжении, сообщила, что высокопоставленные немецкие офицеры обсуждали удары по Крымскому мосту.

Симоньян отметила, что участники разговора обсуждают, как нанести удар таким образом, чтобы подозрение не пало на официальные власти Германии и чтобы Шольц мог продолжать говорить, что его страна не участвует в конфликте.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ждёт реакции ФРГ на информацию о появлении аудиозаписи, на которой немецкие офицеры обсуждали удары по Крымскому мосту. У немецкой прессы появился хороший повод «доказать свою независимость», добавила она.