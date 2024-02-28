Москва, 28 февраля, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Украинский беспилотник сбит в Белгородской области российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что около 16:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением дрона самолётного типа по объектам на территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, предыдущая атака беспилотника была предотвращена около 16:00 мск. Средствами ПВО украинский дрон уничтожили над территорией Белгородской области.

Также украинский беспилотник самолётного типа был ликвидирован в небе над Белгородской областью ночью 28 февраля.

Вечером 27 февраля средства ПВО сбили три беспилотника ВСУ в Белгородской области. ВСУ использовали для атаки дроны самолётного типа, уточнили в Минобороны РФ. Также в этот же день были уничтожены ещё два беспилотника ВСУ над Белгородской областью.