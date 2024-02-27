Москва, 27 февраля, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Средства российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника самолётного типа над территорией Белгородской области, сообщила 27 февраля пресс-служба Минобороны России в своём Telegram-канале.

Александр Полегенько/ТАСС

«Около 12:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в публикации.

В российском военном ведомстве уточнили: два украинских беспилотника были уничтожены над территорией Белгородской области.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день утром над Брянской и Белгородской областями были сбиты три дрона ВСУ.

Обломки двух украинских беспилотников упали в Клинцовском районе Брянской области, заявил глава региона Александр Богомаз. Он добавил, что пострадавших и разрушений нет, к местам падения обломков прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.

Кроме того, 26 февраля ВСУ выпустили по Белгородской области шесть снарядов «Град», а также с помощью дрона-камикадзе атаковали автомобиль со строителями на окраине села Почаево Грайворонского городского округа Белгородской области. В результате нападения погибли трое мирных жителей. Ещё три человека получили осколочные ранения, уточнили местные власти.